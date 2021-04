“Frida ha 16 anni, ha cominciato a fare concerti jazz che ne aveva solo 2, poi abbiamo iniziato a suonare assieme quando aveva 8 anni e ha pure scritto un musical così dal nulla”. Così un orgoglioso papà Stefano Bollani ha presentato a “Via dei Matti numero 0”, in onda su Rai Tre lo scorso 23 aprile, la 16enne figlia Frida Bollani Magoni al termine della sua emozionante esecuzione al pianoforte del classico “Hallelujah” di Leonard Cohen. Frida nasce dalla relazione di Stefano Bollani con l’attrice Petra Magoni. I due hanno avuto anche un altro figlio Leone, 22enne. Dopo dieci anni Bollani e la Magoni si sono separati e il pianista si è poi sposato con l’attrice e cantante nonché co-conduttrice dello show di Rai Tre Valentina Cenni.

“Il jazz l’ho conosciuto quando avevo due anni – ha confessato Frida durante la trasmissione – funzionava prendendo un po’ dai talenti dei miei due genitori quindi con il piano ma come lo suonavo io a due anni. La voce era come quella di mia mamma, quando cercavo di fare gli acuti”. L’artista preferito della giovanissima e talentuosa musicista è l’artista israeliano Oren Lavie che ha omaggiato in diretta, suonando “A Quarter Past Wonderful”. Il tam tam sulla sua partecipazione e il grande talento ha fatto il giro del Web e non solo. In un attimo Frida è balzata a 14.300 follower. Da sempre attiva sul sul suo profilo con le sue esibizioni ‘casalinghe’, soprattutto a causa dei teatri chiusi in questi mesi per la pandemia, piano piano l’artista ha cercato di farsi conoscere. La mamma Petra Magoni ha sempre incoraggiato le inclinazioni musicali della figlia e sottolineato che, cieca dalla nascita, Frida ha l’orecchio assoluto: “È lei il vero talento, un orecchio musicale assoluto, straordinario. Sente un brano e lo rifà a memoria. – ha raccontato Petra a La Nazione lo scorso anno – Avrebbe dovuto tenere il suo primo concerto da solista il 7 e 8 marzo a Firenze ma il decreto Conte ha bloccato tutto, ci è rimasta male. Anche per lei è la prima volta dopo il Covid, ma l’ha superata bene, ha fatto le sue dirette, i suoi concerti online, per lei una cosa naturale”.

Frida è rimasta sbalordita dall’affetto e dall’incoraggiamento che ha ricevuto dopo la sua partecipazione a “Via Dei Matti Numero 0” tanto che ha scritto un post: “Ciao a tutti i nuovi followers!!! Così, di colpo, mi sono ritrovata con più di 10.000 followers su Instagram e più di 1.000 iscritti su Youtube e non riesco ancora a crederci! Grazie a tutti, anche per i commenti e messaggi. Non riesco a rispondere a tutti, ma vi leggo. Intanto lo sapevate che avere 10.000 followers significa poter fare Swipe up?! Se guardate le mie stories trovate il link al mio ultimo video su YouTube, una cover di ‘Amazing Grace’. In realtà lo swipe up lo dovete fare voi, io vi ho solo condiviso il link”. Determinata e sicura, Petra continuerà il suo percorso musicale, a Pisa, dove frequenta anche il Liceo Musicale Carducci. E il fratello maggiore Leone? Sta ben lontano dalla musica. Come è scritto nella sua bio ufficiale si occupa di grafica e caratterizzazione dei personaggi del mondo dell’animazione, dei videogiochi e del fumetto.