“Ha combattuto il cancro per oltre il 70% della sua vita”. A meno di un anno di vita alla piccola era stato diagnosticato un tumore molto aggressivo. Dopo otto mesi di cure, sembrava che la malattia fosse stata debellata: il video con l’annuncio della guarigione aveva riempito il cuore di gioia per tutti i suoi seguaci. Solo recentemente, però, la situazione si è aggravata. L’ultimo aggiornamento è arrivato dall’account della madre, Kate: “Come molti di voi avranno potuto intuire dai video di Eliza pubblicati più di recente, non abbiamo ricevuto buone notizie sulla malattia: sono state notizie inaspettate per noi, per il suo chirurgo e per tutto il team di medici che l’ha seguita; ora cercheremo di trarre il massimo dalle nostre vite, come una famiglia”.Consapevoli che non ci sia più niente da fare, i genitori di Eliza hanno deciso di far vivere le ultime settimane di vita lontano dagli ospedali. “Abbiamo deciso che era meglio per Eliza porre fine alla sua eroica battaglia contro il cancro, e lasciarla essere di nuovo una bambina. La vita è così preziosa e così è il tempo che passiamo insieme”. Così cercheranno così di recuperare il tempo speso tra le visite e le sessioni di terapia.