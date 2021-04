Tra gli ospiti della puntata di Domenica Live di ieri 25 aprile anche Maurizio Coruzzi, Platinette, che ha rivelato i segreti del percorso intrapreso per dimagrire. “Quanti chili hai perso?” gli ha chiesto Barbara D’Urso. “Non so dirtelo con esattezza perché dopo l’ossessione per il cibo non voglio avere quella dei chili persi però tra i 60 e i 70 in 1 anno e mezzo“, ha risposto.

La conduttrice ha quindi mandato in onda alcune immagini di Platinette prima dell’inizio di questo faticoso ma soddisfacente cammino e lui ha commentato: “Ecco quella che sembra una balena arenata in spiaggia sono io in ospedale prima dell’intervento per la riduzione dello stomaco. Prima di quello avevo fatto l’inserimento del palloncino gastrico, che dura 6 mesi e che toglie il senso di fame. Il concetto è: se non puoi farcela da solo fatti aiutare da chi può farlo davvero. Ma se dopo i 6 mesi ricominci come prima, con le stesse abitudini, è inutile. Per me è stata importante la psicoanalisi in quel momento”.

A quel punto la padrona di casa ha chiamato in causa anche Giovanni Ciacci, suo opinionista fisso e ha detto: “Voglio farvi vedere il percorso che sta per iniziare Giovanni Ciacci perché ha dei problemi di salute”. Ma lui subito: “Ora ne ho uno nuovo, te lo devo raccontare”. Lei preoccupata: “Un nuovo problema di salute?” e l’opinionista: “Sì, dovuto al Covid (contratto a fine novembre, ndr). Casco in terra. Cammino, improvvisamente vedo delle buche e crollo. I professori mi hanno detto che può essere una complicanza dovuta al virus”. Adesso, intanto, vuole perdere 40kg: “Farà l’operazione di chirurgia bariatrica e poi sarà aiutato dal Prof. Lorenzetti per perdere il resto”, ha spiegato Barbara D’Urso.