La tradizione vuole che a chiudere la cerimonia della Notte degli Oscar sia il premio al miglior film. E d’altronde non potrebbe essere diversamente. Ma ieri sera 26 aprile le cose si sono svolte diversamente perché la serata si è chiusa con il premio al migliore attore protagonista. Che non c’era. E non è apparso in streaming. E non ha fatto fare alcun ringraziamento a Olivia Colman, la co-protagonista. Stiamo parlando dell’83enne Anthony Hopkins, vincitore per “The Father“. Di lui, nessuna traccia. Quello che si sa con certezza è che l’attore aveva già disertato i Bafta. Hopkins ha “battuto” il super favorito Chadwick Boseman, morto di cancro a 43 anni dopo aver girato “Ma Rainey’s Black Bottom”.