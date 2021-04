Le cure continue, fin dal secondo mese di vita ovvero quando le è stata diagnosticata la malattia, non sono state sufficienti. La piccola Azaylia, 8 mesi, figlia dell’ex centrocampista e star tv britannico Ashley Cain, è morta per una grave forma di leucemia mieloide acuta. Le condizioni della piccola sono peggiorate nelle ultime settimane. Cain e la moglie avevano dato vita a una raccolta fondi con l’obiettivo di portare la figlia a Singapore dove sarebbe stata sottoposta a un trapianto ma le condizioni di Azaylia si sono aggravate al punto che non è stato possibile arrivare al momento del viaggio. “Mia figlia ha avuto una vita dura da quando aveva otto settimane, per questo l’ultima parte della sua vita ho voluto che lei la trascorresse con noi a casa, e guardala come una bambina e darle il miglior resto della sua vita di sempre“, hanno scritto i genitori sui social dove hanno condiviso il lungo e difficile percorso di sofferenza della figlia.