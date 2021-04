La performance canora di Laura Pausini per la notte degli Oscar 2021 è già stata registrata. L’artista è candidata all’Oscar per la Best Original Song del film ‘The Life ahead’ (in Italia ‘La vita davanti a sé‘) di Edoardo Ponti con Sophia Loren. La canzone è ‘Io sì (Seen)’, scritta con Diane Warren e Niccolò Agliardi ed è il primo brano in italiano candidato.

Laura Pausini lo proporrà in una performance molto suggestiva sulla Terrazza dell’Academy Museum of Motion Picture (disegnato da Renzo Piano), accompagnata al piano da Diane Warren. Per l’occasione Laura Pausini ha indossato un tuxedo dorato che Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Maison Valentino, ha disegnato appositamente per lei. Negli scatti che ha anticipato sul suo profilo Instagram, si vede il pianoforte rosso, l’orchestra che la circonda con meravigliosi abiti in nuance e, a fare da sfondo, le colline di Los Angeles: “È stato tutto così magico“, commenta la cantante. Durante la cerimonia invece, sempre vestita da Valentino, la star italiana siederà come gli altri nominati nella platea del Dolby Theater, ridisegnata quest’anno secondo le norme di distanziamento anti-Covid.

Per Laura, l’attesa della Notte degli Oscar è trascorsa tra prove e lockdown nella casa con giardino presa in affitto a Beverly Hills. Ad accompagnarla nella trasferta americana, questa volta, non c’è la figlia Paola (come la cantante ha raccontato commossa nei giorni scorsi sui social) ma soltanto il compagno Paolo Carta, una persona del suo management e un’assistente. Tutti si sottopongono a tamponi a intervalli regolari.