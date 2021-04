Il comico ospite della puntata di Amici20 andata in onda ieri 24 aprile è stato Nino Frassica. L’attore siciliano ha regalato un numero divertente leggendo la finta lettera di un aspirante concorrente di Amici e l’ormai classica biografia rivisitata (di Maria De Filippi, in questo caso). Senza farsi alcun problema, il comico ha nominato “il” nome davanti a Maria De Filippi. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Barbara D’Urso, con cui pare che i rapporti siano incrinati.

“Maria De Filippi è nata di 15 chili, quando la madre la vede spuntare dice ‘Oh Maria’, Maria, quando è nata, piange. E Barbara d’Urso la invita subito come ospite a Pomeriggio Live“, ha recitato Nino Frassica dal suo “Libbro SUMMARIA de Filippi in Maurizio Costanzo Show”. La padrona di casa non si è scomposta e ha riso alla battuta. Insieme a lei non solo i presenti in studio (Stefano De Martino in particolare ha detto: “è il mio preferito”) ma anche sui social hanno apprezzato Nino Frassica, tanto che in molti lo vorrebbero nel cast di Lol – Chi ride è fuori 2.