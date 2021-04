Tra i protagonisti della nuova stagione di Top Dieci, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti, nella puntata di ieri 23 aprile c’era anche Loretta Goggi, che si è dovuta accasciare sul banco tante erano le risate. Il motivo? Christian De Sica, al momento di dare le risposte al quesito “cattive abitudini del maschio”, ha svelato un’esperienza personale: “Non centrare il water quando si fa la pipì. Prima la facevo con la tavoletta e mia moglie Silvia si incaz*ava. Poi alzavo la tavoletta ma niente.. ormai la faccio seduto”. A quel punto Paola Minaccioni ha commentato: “La nuova perversione maschile è quella di riuscire a sporcare la tavoletta facendola da seduti come le donne”. E Loretta Goggi è letteralmente scoppiata in un riso irrefrenabile.ù

Lo stesso non si può dire del conduttore, anzi. Carlo Conti, un po’ in imbarazzato, ha richiamato i presenti all’ordine: “Non entriamo troppo nei dettagli!“. Il programma, che era iniziato con Christian De Sica che ha rischiato una rovinosa caduta, è proseguito poi nel migliore di modi tra risate, divertimento e tanta musica: ospiti d’eccezione infatti Rita Pavone e Giorgia.