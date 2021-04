Ospite di Top Dieci nella puntata di ieri 23 aprile, Christian De Sica è entrato in studio ma per raggiungere Carlo Conti ha rischiato grosso. L’attore romano è stato l’ultimo della prima squadra a essere presentato dal conduttore, dopo Massimo Boldi e Nancy Brilli (team Cinepanettoni). Proprio quando stava arrivando sul palco, entrando dalla porta a destra, è inciampato e stava per cadere rovinosamente a terra. Attimi di paura, tanto che lui stesso ha esclamato: “Oh Dio!”. Fortunatamente nulla di grave, l’attore si è salvato all’ultimo strappando un sorriso ai presenti in studio, Carlo Conti compreso.

La puntata è proseguita poi nel migliore dei modi e i Cinepanettoni hanno sfidato Cesare Bocci, Paola Minaccioni e Loretta Goggi, componenti della squadra dei Goggi (Cesare e Paola hanno affermato di essere grandi fan di Loretta). Ospiti d’eccezione le cantanti Rita Pavone e Giorgia. Il varietà di Rai 1, giunto alla seconda edizione, ha registrato il 16,6% di share pari a 3.806.000 telespettatori. L’edizione dello scorso anno, invece, aveva esordito con quasi 4 milioni di telespettatori, pari al 19,20% di share.