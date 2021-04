Da giorni circolano spoiler sul possibile cast della seconda edizione di Lol, il programma comico di Amazon Prime che ha incassato solo ottimi commenti e recensioni. Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Virginia Raffaele, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Stefano Chiodaroli, Ale e Franz sono tra i nomi fatti da Il messaggero e verrebbe da dire, “alla faccia del cast”… Un’infilata di comici di eccellenza ai quali si dovrebbe aggiungere anche Luciana Littizzetto. Lascerà per questo il “suo” Fabio Fazio a Che tempo che fa? Non è escluso che i due impegni sarebbero conciliabili e d’altronde di rumors si tratta. Dovremo aspettare ancora un po’ per il cast definitivo.