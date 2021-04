È giunto alla fine l’esperimento Matrimonio a prima vista Italia 3. A far discutere è stata soprattutto la coppia di Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio, i due ragazzi siciliani che hanno riconsegnato le fedi nella puntata “la scelta finale” andata in onda su Real Time mercoledì 21 aprile. Fanpage ha incontrato Santa in esclusiva e le rivelazioni fatte da lei sono davvero sconcertanti. “Io ho peccato di ingenuità ma lui è stato molto furbo, ha giudicato il mio fisico dicendosi deluso di non averne trovato uno atletico“, ha detto Santa raccontando di come Salvo l’abbia presa più volte in giro per il suo corpo. E ancora: “Il giorno del primo meeting con gli esperti, dopo il viaggio di nozze, durante un esercizio che ci ha assegnato Fabrizio, Salvo mi ha toccato la pancia ad indicare la parte del corpo che a lui non piaceva“.

Poi ha aggiunto: “Sono rimasta stupita perché io sono sempre stata sincera con lui, dicendogli che non era il mio tipo, mentre lui sino ad allora non era stato sincero. Ci sono rimasta malissimo, ho avuto sempre un rapporto conflittuale col mio corpo e tra l’altro quello era un giorno triste per me perché la madre della mia migliore amica era morta, lui lo sapeva. Insomma ha sbagliato tutto, modi e tempi“. E infine c’è stato anche un altro episodio che l’ha infastidita molto: quello in cui lui l’ha rimproverata per non essergli stata accanto la notte in cui era stato male: “Quella notte ho solo sentito che si era alzato e poi era tornato a letto. Quando è tornato gli ho detto che non c’era alcun motivo che piangesse per me, lui mi ha confessato che in realtà era crollato perché aveva avuto una discussione con un’altra persona“, queste le parole di Santa.