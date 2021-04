Com’è finita la querelle a distanza tra Alessandro Gassmann ed Enrico Ruggeri? Non bene. Tutto è cominciato qualche giorno fa con un tweet dell’attore su una festa nel suo palazzo: “Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino, inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi? Hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare”. Alla fine l’attore ha scelto di chiamare le forze dell’ordine. Il commento di Enrico Ruggeri: “Grande attore e regista… con un po’ di nostalgia per i tempi andati della Germania Est”. Un commento poi chiarito in una intervista al Corriere della Sera: “Se quella battuta l’avessi fatta ad Alessandro a cena insieme, ne avrebbe riso anche lui. Mi dispiace molto la contrapposizione e il malcostume di cui spesso sono stato vittima anche io”. Il fatto è che Alessandro Gassmann non ha riso, anzi ha bloccato Ruggeri su Twitter. È proprio il cantante ha postare lo screenshot del blocco con commento: “Confronto, democrazia, (auto)ironia, in un clima disteso. Mi sa che le battute devo tenerle per me”.

