John Travolta ha rilasciato una toccante intervista a Esquire Spain in cui ha parlato della perdita della moglie Kelly Preston e del modo in cui ha imparato a sopravvivere al dolore. “Ho capito che il lutto è un percorso intimo e doloroso. Il dolore non è un concetto comune, ognuno lo prova a modo suo ed è necessario imboccare un sentiero che possa essere lenitivo e condurre alla guarigione”, ha detto sulla moglie morta nel 2020 a soli 57 anni, a causa di un tumore al seno.

Per lui la perdita di Kelly, da cui ha avuto tre figli (Ella, 21 anni, Benjamin, 10 e Jett, morto nel 2009 a 16 anni), è stato un colpo terribile. “La cosa più importante che puoi fare per aiutare un’altra persona in lutto è permetterle di viverlo e non complicarlo con il tuo”, ha dichiarato. Poi ha spiegato: “Immagina di aver perso qualcuno. Al funerale sei molto triste, però ti si avvicina un’altra persona che si sente più triste di te e non ti lascia abbastanza spazio per piangere. Sareste come due barche che precipitano sul fondo. Ecco, questa è stata la mia esperienza”. Per questo, ricordando il momento in cui Kelly è morta, si è descritto come “saturo della tristezza di tutti da non sapere cosa fare”.