Dopo l’annuncio della gravidanza durante la puntata di Quelli che il calcio andata in onda domenica 18 aprile, Mia Ceran si gode l’affetto dei fan che la seguono sui social e presenta il fidanzato. “A tutti voi che avete scritto o mandato un pensiero gentile in queste ore per la nostra famiglia che cresce: Grazie di cuore. Mia, Federico e il cane Tito”, recita la didascalia. Sul compagno di Mia si sa poco, solo che si chiama Federico, che è un uomo estraneo all’ambiente dello spettacolo e che vivono insieme a Milano. Di lei invece, classe 1986, si sa che in passato è stata legata sentimentalmente al noto giornalista Malcom Pagani, figlio di Amedeo Pagani e della scrittrice Barbara Alberti.

