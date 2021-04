Serena è una delle protagoniste di questa edizione di “Amici 2021” e, con l’occasione di un’osservazione fatta da Raimondo Todaro, ha scoperchiato il vaso di Pandora, lasciando andare ad un racconto molto personale sul suo passato. “Ha ragione, ho paura di non essere accettata”, ha confidato la ballerina a Maria De Filippi. “In passato mi dicevano che ero obesa e non mangiavo più o andavo a rigettare tutto in bagno. Temo di non piacere e questa cosa non mi fa dare il massimo. Penso di poter risultare ridicola, questo nel ballo come nella vita – ha ammesso -. È una cosa che mi porto dietro da molto tempo, per storie passate che però hanno ancora effetti”.

Quando frequentava la scuola di danza, infatti, alcuni compagni si accanirono contro di lei: “Alla fine ho dovuto lasciare perché mi minacciavano. Mi facevano trovare le cose rotte, mi dicevano che ero obesa e con le cosce grosse – ha confessato ancora -. Non mangiavo più e se mangiavo andavo in bagno e rigettavo tutto. Contavo anche le pennette di pasta nel piatto”. Ad aiutarla ad uscirne e riprendere in mano le redini della sua vita è stata la sua prima insegnante di danza: “All’inizio le lezioni duravano 10 minuti, perché appena mi guardavo allo specchio scoppiavo a piangere. Lei però mi diceva di ritornare il giorno dopo alla stessa ora, così piano piano ne sono uscita”, ha concluso Serena.