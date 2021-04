“Ha sempre sostenuto di avere un lavoro meraviglioso, più bello di quel che altri avrebbero mai potuto avere. Lo avrebbe fatto anche se fosse stato un uomo ricco, senza alcun bisogno lavorare“. Parole della moglie di Sir Michael Oswald al Racing Post, periodico britannico dedicato alle corse dei cavalli. Sir Michael è morto sabato 17 aprile durante i funerali di Filippo di Edimburgo ed era il più fidato consigliere della Regina Elisabetta sui cavalli (che lei adora). Non solo, l’86enne Sir Michael Oswald era collaboratore e amico della famiglia reale da oltre 50 anni. Un lutto per la Sovrana, a poche ore dalla perdita più grande, quella del compagno di una vita. I tabloid britannici parlano di una Regina piegata dal dolore che potrebbe, non ufficialmente, delegare molti impegni ufficiali sia a Carlo che a William. Il 21 aprile sarà il suo 95esimo compleanno. Il più triste.