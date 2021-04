Dopo la bufera nata a Striscia la Notizia per lo sketch in cui ‘imitava gli occhi a mandorla’ insieme a Gerry Scotti, Michelle Hunziker si è scusata e ha allontanato le accuse di razzismo che le sono state rivolte. La conduttrice ha inoltre spiegato su Instagram come mai la figlia Aurora Ramazzotti abbia tratti asiatici. I suoi avi sono orientali. A raccontarlo è stata lei stessa in compagnia della mamma Ineke che ha raccontato alcuni particolari sull’albero genealogico della famiglia: “Abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno abbiamo due antenati, nel 1760 e nel 1880, che erano marinai, lavoravano in Indonesia e hanno sposato delle indonesiane. Siamo olandesi e dal 1690 tutti hanno lavorato in marina […] Abbiamo nella nostra genetica l’Asia. Ecco perché Aurora ha questi tratti”.