Lutto per il super campione dell’Nba Scottie Pippen. È morto a 33 anni suo figlio Antron, nato dal matrimonio con la moglie Karen McCollum, da cui ha divorziato nel 1990. È stato lui stesso a dare la notizia della morte sui social, pubblicando alcuni scatti insieme al figlio: “Con il cuore a pezzi annuncio che ieri ho detto addio al mio primogenito Antron – scrive – Entrambi abbiamo condiviso l’amore per il basket. Antron soffriva di asma cronica e se non fosse stato per questo credo che sarebbe arrivato in Nba. Ma non si è mai lasciato abbattere: è sempre rimasto positivo e ha lavorato duro”, ha scritto.

Antron Pippen ha infatti giocato nel Texas A&M International e South Georgia Technical College. “Sono orgoglioso dell’uomo che era diventato. Per favore pregate per sua madre Karen e tutta la sua famiglia e i suoi amici. Un cuore gentile e un’anima bellissima se ne sono andati troppo presto. Ti amo, figlio mio. Riposa in pace finché non ci rivedremo”, ha concluso il sei volte campione dell’Nba, storica spalla di Michael Jordan.