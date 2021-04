“Il cantante Aiello arrestato per traffico di droga”, poche righe e la notizia fa il giro sul web, il nome del cantante calabrese finisce subito in trending topic su twitter. Lo choc in questi casi è del tutto scontato: l’artista in gara all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha partecipato con il brano Ora, etichettato come un narcotrafficante internazionale fermato dai carabinieri di Milano in flagrante. I fan possono tirare un sospiro di sollievo: era tutto uno scherzo de “Le Iene”.

Il sospetto viaggiava già sui social tra sorrisi e preoccupazione, la conferma è arrivata proprio dalla trasmissione di Davide Parenti. L’inviato dello show del Biscione Niccolò De Devitiis in una storia pubblicata su Instagram ha chiarito la situazione in compagnia del cantante. Lo scherzo, evidentemente ben riuscito visto l’effetto sui media, sarà trasmesso nelle prossime puntate.

Aiello è solo l’ennesima vittima del programma condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, la trasmissione di Italia 1 in questa edizione ha deciso di lasciare molto spazio proprio agli scherzi con vittime vip: tra gli altri Raoul Bova, Michele Cucuzza, Pippo Inzaghi, Samantha De Grenet, Edoardo Stoppa, Fabio Caressa, Filippo Tortu, Tommaso Zorzi, Elodie, Ermal Meta, Random, Ghemon ed Elisabetta Gregoraci.