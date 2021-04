Idriss Deby Itno, presidente del Ciad al potere da oltre 30 anni, è stato ucciso oggi sul campo di battaglia in un combattimento contro i ribelli mentre guidava l’esercito. La Bbc riporta che si era recato alla linea del fronte nel fine settimana per fare visita alle truppe che combattono contro i ribelli basati lungo il confine in Libia. Le forze armate hanno annunciato che un Consiglio militare guidato dal figlio del presidente prenderà il posto del defunto capo di Stato.

“Il Presidente della Repubblica, Capo dello Stato, Capo Supremo delle Forze Armate, Idriss Déby Itno, ha appena esalato il suo ultimo respiro per difendere l’integrità territoriale sul campo di battaglia. È con profonda amarezza che annunciamo al popolo ciadiano la morte, martedì 20 aprile 2021, del maresciallo del Ciad“, ha annunciato il portavoce delle Forze armate, il generale Azem Bermandoa Agouna, leggendo un comunicato alla televisione di Stato il portavoce a Tv Tchad.

Deby era stato appena rieletto al primo turno di elezioni presidenziali svoltesi l’11 aprile ottenendo il 79% dei voti secondo i dati provvisori annunciati ieri. Dopo tre decenni di potere ininterrotto il presidente stava per ottenere un sesto mandato consecutivo per altri 6 anni. Il suo principale sfidante ed ex premier, Albert Pahimi Padacké, ha ottenuto il secondo posto con il 10% dei suffragi.