Hanks Johnson, 52 anni, è stato arrestato con l’accusa di violazione di domicilio per aver tentato di entrare nella casa di Taylor Swift. Siamo a New York, e l’arresto è avvenuto alle 20:30 di sabato. Ad allertare il 911 una telefonata di un testimone ha visto un uomo aggirarsi nell’edificio che si trova a Tribeca. L’uomo ha affermato che lui è Taylor Swift si sentono sui social. Non è la prima volta che alla popstar capita di avere a che fare con uno stalker: nel 2018 è stato emesso un ordine restrittivo per un uomo entrato in casa sua con un coltello.