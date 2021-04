Paul Gasocoigne, uno dei protagonisti indiscussi dell’Isola dei Famosi 2021, in questi ultimi giorni si è concesso la libertà di prendere il sole completamente nudo. Durante la puntata di ieri lunedì 19 aprile, Ilary Blasi ha mandato in onda le immagini. “Attenzione, abbiamo delle immagini esclusive: il primo nudo integrale all’Isola dei Famosi. Naturalmente siamo fuori dalla fascia protetta quindi mettete tutti i bambini a letto e scopriamo di chi si tratta”, ha detto la conduttrice.

Una volta tornati in studio gli opinionisti si sono divertiti a commentare, Iva Zanicchi in particolare ha detto: “Questa notte vado a letto tranquilla, dopo averlo visto mezzo nudo. Ok il lato B, ma l’altro lato non lo fai vedere?“, ha chiesto alla conduttrice che subito ha cercato di divagare collegandosi con la Palapa. “Paul ma ho visto che prendi il sole nudo”, si è rivolta Ilary al naufrago e lui ha risposto: “Sì, sto abbastanza bene anche se mi sono bruciato il cu*o“. E quando Iva Zanicchi si è complimentata con lui (“un bellissimo uomo, mi piace”) lui le ha intonato Zingara, con cui Iva Zanicchi vinse Sanremo nel 1969 insieme a Bobby Solo.