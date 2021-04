Fino a qualche giorno Downing Street aveva confermato il viaggio, nonostante l’incalzare della variante indiana e le relative preoccupazioni sorte anche nel Regno Unito dopo averla riscontrata in quasi 80 casi di positività. Ma ora Boris Johnson fa dietrofront e annulla, d’intesa con la controparte, la visita ufficiale in India prevista la settimana prossima. Downing Street ha precisato che la missione, la prima di questa importanza del dopo pandemia, è rinviata “alla luce dell’attuale situazione” di diffusione del Covid nel Paese asiatico, dove i contagi sono in crescita e dove è stata individuata la variante con doppia mutazione dal ceppo originario che da alcuni giorni allarma anche la Gran Bretagna.

New Delhi entra in lockdown – La chiusura è stata decisa per una settimana a partire da questa sera a causa dell’ondata di nuovi casi di coronavirus che ha messo il sistema sanitario della capitale indiana sotto enorme pressione. Il primo ministro Arvind Kejriwal ha detto in conferenza stampa che la capitale sta affrontando carenze di ossigeno e di medicine. “Non dico che il sistema sia crollato, ma ha raggiunto i limiti“, ha detto Kejriwal, aggiungendo che sono necessarie misure dure per “prevenire il collasso del sistema sanitario”. Secondo il ministero della Salute indiano, New Delhi ha segnalato 25.462 casi e 161 morti nelle ultime 24 ore. L’India ha registrato nel complesso 273.810 nuove infezioni nello stesso periodo, il più alto aumento giornaliero dall’inizio della pandemia, e ora ha più di 15 milioni di infezioni, dato che è secondo solo agli Stati Uniti. Il ministero della Salute ha anche riportato 1.619 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore, spingendo il bilancio a oltre 178.769.

Nella capitale indiana, che è la città più colpita di tutta l’India, i reparti di terapia intensiva sono già al collasso, manca ossigeno per i respiratori, e stanno per esaurirsi i posti letto negli ospedali: da giorni, le ambulanze con i pazienti in attesa di ricovero stazionano per ore fuori dai più grandi ospedali della città. Gli esperti prevedono che il lockdown appena deciso non durerà una sola settimana: i media riferiscono che dal momento dell’annuncio i negozi sono stati presi d’assalto dai cittadini che corrono ad acquistare tutto ciò che da questa notte non sarà più disponibile, non si sa fino a quando.

L’India ha il quarto più alto numero di morti dopo Stati Uniti, Brasile e Messico, anche se, con quasi 1,4 miliardi di persone, ha una popolazione molto più ampia di qualsiasi altro Paese. L’aumento vertiginoso di casi e decessi arriva pochi mesi dopo che l’India pensava di aver assistito al momento peggiore della pandemia, ma gli esperti ritengono che anche queste cifre siano probabilmente delle sottorappresentazioni. Simili restrizioni contro i virus sono già state imposte nello Stato più colpito del Maharashtra, con la chiusura della maggior parte di industrie, attività commerciali e luoghi pubblici per 15 giorni.