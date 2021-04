“Toro scatenato” abbattuto dalle spese per i diamanti della ex moglie. Dai media statunitensi filtra la voce che i conti correnti di Robert De Niro sono letteralmente prosciugati dalle esigenze di Grace Hightower, l’attrice oggi 66enne che De Niro sposò nel 1997 per poi separarsene nel 1999, risposarla di nuovo nel 2004 e di nuovo separarsi nel 2018. Per questo l’interprete di Taxi driver “sarebbe costretto ad accettare qualsiasi ruolo nei film che gli propongono”, come ha affermato Caroline Krauss, l’avvocato del divo hollywoodiano, durante un’udienza del processo di divorzio tra i due. Secondo l’avvocato della Hightower, invece, De Niro avrebbe ingiustamente tagliato il plafond della carta di credito fornita alla moglie da un mensile di 375mila dollari a 100mila.

In pratica però la lotta tra i due team legali è tutta attorno alla quantificazione dello stile di vita della ex moglie di De Niro un po’ come avvenne nel turbolento divorzio tra Berlusconi e Veronica Lario. Pagesix accenna soltanto ad alcune spese della Hightower ancora nel 2019 a separazione avvenuta, tra cui un diamante da un milione e duecentomila dollari. La Krauss ha infine affermato, con profondo sconforto dei fan dell’attore oramai ridotto a maschera per ogni frivolezza hollywoodiana: “il signor De Niro ha 77 anni e sebbene ami il suo mestiere non dovrebbe essere costretto a lavorare a questo ritmo esasperato solo perché deve pagare le spese della ex moglie”.