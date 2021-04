Riccardo Coman non ce l’ha fatta. Aveva soltanto diciassette anni, e da tre lottava contro il cancro. Nonostante l’avanzare dalla malattia non aveva mai mollato. Anzi, attraverso i suoi account social aveva deciso di raccontare con ironia la sua battaglia. @rickcoman era il suo nick su TikTok, dove era seguito da più di 200mila follower. La sedute di chemio, la perdita di capelli, la nausea. Il tutto affrontato con ironia, nonostante il dolore. L’ultimo video l’aveva pubblicato il 1 aprile, due settimane prima di volare in cielo: era l’ennesimo contenuto legato alla sua malattia, su cui lui cercava di sdrammatizzare, affrontandola con il black humor che aveva conquistato migliaia di persone.

Ora il mondo dei social è in lutto. Nel weekend, una volta scoperta la terribile notizia, molti suoi coetanei hanno voluto lasciare un ultimo messaggio a Riccardo. “Riposa in pace campione, per me hai vinto tu, purtroppo la vita è ingiusta”, “Riposa in pace guerriero, noi di TikTok non ti dimenticheremo mai. Per sempre nei nostri cuori”, “Vola in alto piccolo angelo”, “La tua ironia non ci lascerà mai”, “Sei stato e sarai ancora una forza”, sono solo alcuni dei messaggi che si trovano sul profilo TikTok del 17enne di Bergamo. Per ricordarlo, gli utenti della piattaforma cinese si sono organizzati per dedicargli un minuto di silenzio nella giornata del 19 aprile. Alle 17 tutti si silenzieranno per sessanta secondi.