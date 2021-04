Ospite della versione serale di Avanti un altro!, Stefania Orlando ieri 18 aprile è stata protagonista di un siparietto con Paolo Bonolis e Luca Laurenti che sta facendo molto discutere. La conduttrice ex Grande Fratello Vip 5 ha scherzato riguardo ad una domanda che le aveva posto Bonolis su Re Nasone Ferdinando I di Borbone: “Già che c’è il nasone.. no?”, ha commentato lei divertita. A quel punto Luca Laurenti è intervenuto dicendole: “Eh però scusa, pure te c’hai il nasone!” e lei ha replicato: “Però amore scusami, sto parlando degli uomini. Io sono una donna!“. Il commento di Luca Laurenti non è affatto piaciuto ai tanti fan di Stefania Orlando, i quali hanno scritto su Twitter: “Stefania Orlando avrebbe il nasone? Prego?” oppure “Ma dove lo ha visto? Come si permette! Stefy sei la nostra bellissima Queen”.