C’è un colpo di scena nella vicenda della scomparsa di Mauro Romano, il bambino sparito 44 anni fa a Racale, in provincia di Lecce. Il caso è tornato sotto i riflettori da qualche mese, da quando è emerso un collegamento con lo sceicco Al Habtoor. Secondo la signora Bianca, mamma di Mauro Romano, quell’uomo avrebbe due cicatrici identiche a quelle che suo figlio si era procurato da bambino: sfogliando anni fa un noto settimanale, la donna si è infatti imbattuta in una foto dello sceicco e ha riconosciuto in lui la cicatrice sotto l’occhio e sulla mano che secondo lei coincidono con quelle del piccolo Mauro.

Della vicenda si è parlato nel corso della puntata di Domenica Live andata in onda domenica 18 aprile e dal salotto di Barbara D’Urso è arrivata una rivelazione inaspettata. A farla è stata Manuela Arcuri: “Io e lo sceicco Al Habtoor abbiamo avuto una relazione di circa un anno, ho conosciuto anche la sua famiglia”, ha detto l’attrice. La sua testimonianza potrebbe essere cruciale per capire se quell’uomo sia davvero Mauro Romano, nell’attesa che vengano avviate le pratiche per il test del Dna come chiesto dalla famiglia Romano.

“Io non voglio rimpianti, per sentirmi a posto con la mia coscienza devo vederlo. Voglio parlare con questo ragazzo“, ha detto la signora Bianca, anche lei ospite di Domenica Live. “Voglio andare avanti”, ha aggiunto spiegando di essere determinata ad ottenere un confronto sul Dna. E, vista la crescente pressione mediatica, le indagini sul caso Mauro Romano potrebbero essere presto effettivamente riaperte.