L’attrice ghanese Rosemond Brown, nota con il nome di Akuapem Poloo, è stata condannata a tre mesi di carcere per aver pubblicato sui social media una foto in cui posa in mutande accanto a suo figlio. Lo riporta la Bbc, specificando che l’attrice è scoppiata a piangere dopo la lettura della sentenza da parte del giudice nel tribunale della capitale, Accra. Nello scatto, pubblicato lo scorso luglio per festeggiare il settimo compleanno di suo figlio, la donna è accovacciata in mutande di fronte al bambino, tenendogli le mani, con il seno nascosto dai suoi lunghi capelli. L’immagine è diventata virale, provocando una forte reazione negativa online che ha portato l’attrice a scusarsi, prima di essere convocata dalla polizia per un interrogatorio.

L’organizzazione non governativa Child rights international ha insistito per il suo processo. Giudicata colpevole di pubblicazione di materiale osceno, di violenze domestiche e di aver minato la privacy e l’integrità di un’altra persona, l’attrice è stata arrestata mercoledì ma condannata oggi, dopo un rinvio della sentenza dovuto all’attesa dell’esito del suo test di gravidanza, risultato negativo. La corte ha affermato che il verdetto servirà da deterrente per l’opinione pubblica. Diversi ghanesi hanno chiesto la liberazione della donna utilizzando l’hashtag #FreeAkuapemPoloo sui social media e tra loro c’è anche il noto rapper Sarkodie, che ha condannato la scelta di separare un figlio dalla propria madre.