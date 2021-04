Valentina Persia, 49 anni, è un vulcano di energie e risate che sta stravolgendo l’Isola dei Famosi 2021. Ma dietro nasconde un passato difficile, come dichiarato ieri 18 aprile a Domenica Live da uno dei fratelli, Paolo. “Mia sorella ha avuto una vita drammatica, si è fatta le ossa in famiglia. Noi siamo orgogliosi di lei, ci stiamo appassionando (all’Isola dei famosi, ndr), sembra come quando seguiamo i mondiali di calcio”, ha detto a Barbara D’Urso.

Il fratello della naufraga ha continuato dunque nel solco delle dichiarazioni da lui stesso rilasciate al settimanale Dipiù: “Mia sorella nel 2009 ha perso il fidanzato Salvo; loro hanno vissuto una storia bellissima. Lei ha ripetuto più volte che è stato Salvo a insegnarle per la prima volta cosa fosse l’amore. La sua morte è stata per lei un colpo devastante, durissimo“. Ma non solo. A questa perdita se ne è aggiunta un’altra molto drammatica, nel 2015: quella del padre.

Fortunatamente Valentina ha accanto i 4 fratelli, la mamma e i figli, come sottolineato da lei stessa direttamente dall’Honduras: “Questo lo faccio per i miei figli, per Lorenzo e Carlotta. Se vedete mamma piangere è perché è una frignona”. Una rapporto speciale con loro, di cui non ha mai voluto rivelare chi sia il padre, dichiarando però di aver attraversato dei momenti difficili dopo la loro nascita, affrontando una dura depressione post-partum.