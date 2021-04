“Fisicamente Fabrizio sta meglio, ma psicologicamente si sta riprendendo. È stata una bruttissima esperienza e lui è ancora molto arrabbiato“. A dirlo a Fanpage.it è l’avvocato difensore di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, che rimarca ancora una volta come l’ex re dei paparazzi sia tornato a casa “perché non doveva andare in carcere. È stata una bruttissima esperienza – aggiunge Chiesa – e lui è ancora molto arrabbiato. Adesso bisogna aspettare la Cassazione. I giudici probabilmente confermeranno la decisione o in caso contrario disporranno una perizia. Di fatto però la perizia è stata già fatta e tutti hanno riconosciuto i problemi di Corona”, ha spiegato l’avvocato nel corso dell’intervista.

“Fabrizio adesso è arrabbiato come una bestia – aveva detto il suo storico legale Ivano Chiesa già a Pomeriggio Cinque di venerdì – quello che è successo in questi 35 giorni è difficile da digerire. L’hanno portato via di notte, in otto, come se fosse un narcotrafficante o un terrorista”. E in un video su Instagram ha ribadito il concetto: “Non è tornato a casa perché è un privilegiato, né perché è famoso né per gentile concessione dei tribunale, ma perché è stato riconosciuto che nei suoi confronti è stato commesso un errore. Ringrazio i magistrati che si sono pronunciati, ringrazio il presidente del tribunale di sorveglianza, ma non finisce qui perché quello che è successo in questi 30 giorni non può essere dimenticato. Andremo avanti, questo è solo il primo round e lo facciamo per tutti i detenuti che si trovano nella stessa condizione”.