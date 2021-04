Felicissima Sera, il programma condotto da Pio e Amedeo, non è piaciuto solo, moltissimo, al pubblico dei social. Anche il pubblico sul divano ha gradito, eccome: 4.070.000 spettatori, pari al 20.1% di share. Un risultato importante, anche perché in netto vantaggio su La Canzone Segreta, lo show di RaiUno (ha registrato 3.644.000 spettatori pari al 15.7% di share). Ospite gradita e molto “stuzzicata”, Maria De Filippi. Una spalla perfetta, che si è prestata all’ironia e alle battute dei due senza battere ciglio anzi, divertendosi molto. Il racconto del matrimonio con Maurizio Costanzo è stato molto divertente, anche perché Amedeo ha domandato: “Scusa Maria, che regalo ti ha fatto Silvio Berlusconi per il matrimonio oltre a regalarti Canale 5?“. Maria, grande classe, ha risposto: “Non ricordo, ma i regali si fanno quando sai che le persone ne hanno bisogno. Noi non ne avevamo bisogno, l’importante era la partecipazione alla nostra festa“.