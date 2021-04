Il profilo Twitter di Ballando con le Stelle è finito nell’occhio del ciclone qualche giorno fa. Il motivo? La comparsa di un retweet decisamente fuoriluogo: “Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca**o del mio capo nei ce**i, era una cosa che amavo da morire”, si leggeva nel post di un utente ricondiviso. “Mi è stato segnalato che dall’account @Ballando_Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso. È un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi“, aveva twittato Milly Carlucci, conduttrice del programma. Poi la nota ufficiale di RaiUno: “La Direzione RaiPlay e Digital si scusa per quanto avvenuto oggi sul profilo twitter di Ballando con le stelle. E’ in corso la ricostruzione esatta dell’accaduto che sembra al momento frutto di un accesso non autorizzato. La Rai sta procedendo alla denuncia presso la Polizia Postale contro ignoti per accesso non autorizzato e diffamazione al profilo twitter di Ballando Con le stelle“. E il caso è finito in Procura.