“È incredibile come sono riusciti ancora una volta non a farlo essere secondo, questa volta quinto, è sparito“. Parole di Nunzia De Girolamo a La Vita in Diretta. Il riferimento è al principe Filippo: oggi 17 aprile ci saranno i funerali del consorte della Regina. Un uomo indicato sempre come “l’ombra” di Elisabetta, eppure fondamentale per lei, tanto che la Sovrana ha detto di “sentirsi persa”. De Girolamo, ospite di Alberto Matano, ha fatto notare come tutta l’attenzione dei media sia su Harry e William. “Ho sempre apprezzato il fatto che lui sia un uomo che ha accettato di vivere accanto ad una donna di grande potere, senza mai soffrire la parte di Elisabetta”, ha detto la conduttrice, rammaricandosi però che “questo povero Filippo non sarà protagonista assoluto neanche della morte“.