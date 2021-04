I funerali del principe Filippo, oggi a partire dalle 15:40 (ora italiana) saranno visibili in tv: in diretta su Sky TG24, su Rai1 nel contenitore condotto da Marco Liorni, ItaliaSì, e su Canale 5 dal Tg. La cerimonia nel Castello di Windsor avrà inizio alle 14.40 (le 15.40 in Italia), quando il feretro del duca di Edimburgo percorrerà il breve tragitto che separa il castello dalla Cappella di San Giorgio, dove si svolgeranno le esequie. Durante questo passaggio, accompagnato da una marcia funebre, verrà rispettato un minuto di silenzio in tutta la nazione. Dopo la funzione religiosa, celebrata dall’arciprete di Windsor, la salma verrà tumulata nella Volta Reale della cappella e benedetta dall’arcivescovo di Canterbury. In linea con le attuali norme anti covid, alla funzione potranno partecipare solamente trenta persone, in maggioranza membri della Royal Family, seguendo le regole del distanziamento e indossando la mascherina. Oltre alla regina Elisabetta II, i quattro figli della coppia reale e gli otto nipoti, alle esequie prenderanno parte i parenti tedeschi di Filippo: Bernhard, principe ereditario di Baden, Philipp, principe di Hohenlohe-Langenburg e il principe Donato d’Assia. Anche Patricia, contessa Mountbatten di Burma, parteciperà alla cerimonia, come alcuni dei consorti dei figli e dei nipoti della famiglia reale, ma non Meghan, moglie del principe Harry, rimasta negli Usa a causa della sua gravidanza.