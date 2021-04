Un infortunio al pene lo ha costretto a correre in pronto soccorso. Siamo all’ospedale di Legnano dove, stando a quanto riportato da giornali e siti web locali (Legnanonews) e rilanciato da Il Giorno, un uomo si è presentato per farsi curare, dopo che il suo pene era rimasto incastrato nel foro del disco di un bilanciere. I fatti risalgono a 10 giorni fa ma solo il 16 aprile sono stati resi noti. L’uomo ha tentato di liberarsi da solo ma senza successo: ecco che l’intervento dei Vigili del fuoco è stato fondamentale. Tre ore di lavoro ma alla fine sono riusciti a tagliare il disco di ghisa senza ferire l’uomo. È stata poi la volta dei medici che hanno medicato il 50enne. Non chiara la dinamica dell’incidente.