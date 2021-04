Trenta persone. Un breve corteo funebre guidato dal primogenito Carlo. Una Land Rover modificata su progetto dello stesso principe Filippo e la Regina Elisabetta che aspetterà nella cappella di St.George. I funerali del principe Filippo si svolgeranno oggi 17 aprile. Gli occhi saranno puntati su Harry, tornato a casa dopo più di un anno e senza la moglie Meghan, incinta al quinto mese e quindi rimasta a Los Angeles. Ma Harry e William non saranno vicini durante il corteo né in chiesa: a separarli, il cugino Philip. Tra i presenti anche Eugenie di York con il marito Edoardo Mapelli Mozzi: 34 anni, è il figlio del conte Alessandro Mapelli Mozzi, ex campione di sci, e di Nikki Williams-Ellis. Edoardo dirige uno studio di architettura e design a Londra, specializzato in case di lusso. Dopo 37 anni insieme, la Sovrana si prepara a dire addio al consorte.