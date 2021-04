Sono ore di trattative all’interno del governo per trovare una quadra sulla riapertura del Paese: la maggioranza come sempre è divisa tra chi, ministro della Salute Roberto Speranza in testa, invita alla “cautela” per evitare di mandare in fumo la riduzione dei contagi delle ultime settimane, mentre Lega e Forza Italia premono per cominciare ad allentare le restrizioni già da lunedì 26 aprile o addirittura prima, come chiedono anche alcune Regioni di centrodestra. Intervenuto in audizione alle commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha infatti dichiarato che se gli ultimi dati dei contagi “sono effettivamente veri, credo che già dalla settimana prossima, un programma di aperture prudenziale ma ragionevole debba essere messo in campo, quindi si possa ricominciare ad aprire attività“. Per il dem Andrea Orlando, invece, le riaperture vanno “preparate”, non “annunciate”: “Un conto è chiedere percorsi per dare delle certezze agli operatori, un conto è sparare date a caso“, ha dichiarato il ministro del Lavoro a Rainews24, parlando in generale del toto-date sulla ripartenza comparso oggi sui giornali. A suo parere nei prossimi giorni andrà trovato un “punto di equilibro” tra le diverse istanze.

A dettare l’agenda sarà soprattutto l’andamento della curva epidemiologica, in abbinata ai passi avanti nella campagna vaccinale. La ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini ha confermato che il crono-programma verrà fissato “entro la settimana”, con tutta probabilità nell’ambito della cabina di regia Covid prevista per venerdì al termine della quale il premier Mario Draghi potrebbe partecipare a una conferenza stampa. Nel frattempo l’esecutivo incontrerà già oggi governatori e amministratori locali per raccogliere le loro proposte. Le ipotesi allo studio sono diverse: chi all’interno del governo, come Pd e M5s, teme un nuovo aumento dei contagi proprio nel momento più critico della campagna vaccinale punta a reintrodurre le zone gialle a inizio maggio. Subito dopo – secondo Repubblica a metà mese – scatterebbe il via libera alla riapertura dei ristoranti anche a cena, con un inevitabile slittamento del coprifuoco intorno alla mezzanotte. Una parte della maggioranza, invece, Lega in testa, spinge per anticipare l’allentamento delle restrizioni per i ristoratori, così da arrivare al definitivo liberi tutti già dal 2 giugno. Una data ipotizzata anche dalla ministra Gelmini. Sempre a maggio si prevede di riaprire palestre e piscine, a patto di rispettare i ferrei protocolli sanitari che erano stati introdotti a inizio autunno, mentre per gli spettacoli tutte le opzioni sono ancora sul tavolo.

Quel che è certo è che entro l’11 giugno – quando allo stadio Olimpico di Roma torneranno per la prima volta gli spettatori sugli spalti per la gara d’esordio dell’Italia agli Europei contro la Turchia – sarà autorizzata anche la riapertura di cinema e teatri. Il ministro della Cultura Dario Franceschini, dopo le polemiche esplose per la decisione di consentire la presenza dei tifosi negli stadi al 25% della capienza, ha dichiarato che “sia nell’audizione di lunedì, sia nelle proposte inviate ieri al Comitato tecnico scientifico”, ha chiesto che “nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacoli negli stadi o in spazi analoghi”. Un modo per sottolineare come il ministero, che aveva già ‘assicurato’ una riapertura degli spazi culturali il 27 marzo, data poi slittata a causa della terza ondata, stia spingendo per evitare una discriminazione nei confronti degli artisti. L’altro nodo da sciogliere riguarda gli spettacoli dal vivo in spazi più piccoli e all’aperto, che potrebbero essere autorizzati anche prima di inizio giugno, e quelli al chiuso: secondo diversi retroscena, c’è la possibilità di farli slittare a fine estate.

Per quanto riguarda il capitolo scuola, invece, l’auspicio del presidente del Consiglio Mario Draghi è di riportare gli studenti al 100% in presenza (anche alle superiori) prima della fine dell’anno scolastico. Anche di questo si discuterà nel corso del vertice odierno con le Regioni, su cui però pesano gli ultimi dati dei contagi, che ieri hanno superato di nuovo quota 16mila con quasi 500 morti. Proprio a palazzo Chigi nelle scorse ore si sono visti il portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, Silvio Brusaferro, e il coordinatore Franco Locatelli per fare un punto sulla situazione epidemiologica. Solo dopo il consueto monitoraggio del venerdì dell’Istituto superiore di sanità, però, si capirà se è davvero possibile premere sull’acceleratore delle riaperture o se ci sarà da aspettare ancora un po’.