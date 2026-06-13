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Cosa avrà mai combinato il Pd di Gragnano per vedersi chiudere la pagina Facebook all’improvviso? Se lo chiede perplesso l’avvocato Antonio Marinaro, capogruppo dei dem in consiglio comunale, che a ilfattoquotidiano.it dice: “Prima hanno chiuso la mia pagina personale e professionale, poi quella del Pd cittadino. Tutto questo è avvenuto in pochi giorni. Una coincidenza che non può passare inosservata”. E ci mostra la schermata standard inviata in questi casi da Meta. “Il tuo account o la relativa attività non rispetta i nostri standard della community in materia di integrità dell’account”. Utente disabilito per sei mesi, possibilità di inviare un ricorso, altrimenti l’oscuramento diventa definitivo.

Marinaro e il segretario dei dem di Gragnano, Aniello Troiano, hanno allertato i loro legali. E hanno diffuso una nota per sottolineare un dato: “Sono stati oscurati i tutti gli strumenti attraverso i quali il Pd informava cittadini e iscritti sull’attività politica e istituzionale svolta sul territorio, e la circostanza assume particolare rilievo perché questi episodi si sono verificati immediatamente dopo l’avvio di un’attività di approfondimento e controllo sulla gestione del campo sportivo comunale, tema di grande interesse pubblico”.

Si riferiscono a un’interpellanza consiliare che chiedeva chiarimenti urgenti su un grave infortunio capitato a un minore nel novembre 2025 all’interno del campo. Cinque pagine a firma di Marinaro e del consigliere Antonio D’Arco con una raffica di domande sull’esistenza o meno di contenziosi legali, di polizze assicurative, di eventuali responsabilità sull’accaduto.

L’interpellanza al sindaco Aniello D’Auria e ad altri soggetti istituzionali è datata 4 giugno. Il blocco delle pagine Pd avviene quattro giorni dopo. L’ultimo post che sono riusciti a pubblicare riguardava proprio il botta e risposta sulle polemiche iniziate con la diffusione di quel documento. “Se ogni richiesta di verifica o controllo viene vissuta come un’offesa, allora è legittimo chiedersi il perché”, si leggeva, prima dell’oscuramento. Nei prossimi giorni sono attesi a Gragnano il segretario campano del Pd, Piero De Luca, e quello napoletano, Francesco Dinacci. Vogliono portare solidarietà. Ed annunciare ulteriori azioni.