Il leader M5s ha detto di aver "studiato" l'ipotesi quando era a Chigi e di ritenerla non fattibile causa "costi di gestione e contenzioso" oltre a paventare una fuga degli investitori. L'ex sindaca di Torino e vicepresidente del Movimento invece spiega: "Mettere le mani nelle tasche dei paperoni significa essere radicali? Sì. Ma solo così si è alternativi a una destra caviale e champagne. Molti la pensano come me"

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Giuseppe Conte ribadisce il suo no, ma la ex vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino è invece esplicita nel sostenere la necessità di una tassa sui grandi patrimoni. Il dibattito si è aperto dopo che la segretaria del Pd Elly Schlein ha sollevato il tema scatenando le usuali reazioni sdegnate a destra – e precisando a stretto giro che non è nel programma dell’alleanza progressista. Il leader pentastellato, intervenendo a Repubblica delle Idee a Bologna, ha raccontato di avere “studiato” la patrimoniale quando era a Palazzo Chigi per poi accantonarla. Perché, ha detto, i problemi di valutazione dei patrimoni, il rischio di contenziosi e la possibilità di una fuga di capitali rendono la misura poco conveniente. “Chi l’ha introdotta si è ritrovato con costi di gestione altissimi e un contenzioso che non finisce mai”, ha sostenuto. Invitando a “non fare “autogol e harakiri come stiamo facendo adesso, per cui poi Meloni va a Confcommercio e fa uscire: noi vi consentiremo di costruirlo il patrimonio, noi non saremo quelli che vi privano del patrimonio”. Meglio, a suo giudizio, concentrare la redistribuzione sugli extraprofitti di banche e società energetiche. Per Approfondire Economia - Patrimoniale, dietro la polemica politica la proposta degli economisti che chiedono di tassare i ricchi per rendere equo il sistema fiscale Economia - Tassare i ricchi – New York e la California sfidano i miliardari, che minacciano la fuga. Ma i dati smentiscono l’esodo fiscale

Una linea che Appendino contesta apertamente. In un’intervista alla Stampa, venerdì, l’ex sindaca di Torino ha sostenuto che “è immorale non aggredire i super paperoni” in una fase di crescita delle disuguaglianze anche se sarebbe il caso di ribattezzarla “Millionaire tax” per evitare di spaventare il ceto medio. L’imposta dovrebbe infatti essere disegnata come proposto da Oxfam: “Sui patrimoni oltre i cinque milioni di euro, si stima che siano 50mila persone, lo 0,1 per cento della popolazione. Si ricaverebbero 15 miliardi di euro”. Pur riconoscendo la contrarietà di Conte, la deputata ha aggiunto che “molti nel M5S la pensano come me” e che il tema della tassa sui grandi patrimoni è emerso nei tavoli programmatici di “Nova“, il cantiere con cui il Movimento sta elaborando le proprie proposte.

“Non basta solo la tassazione degli extraprofitti”, ha chiosato. “Mettere le mani nelle tasche dei paperoni significa essere radicali? Sì. Ma solo così si è alternativi a una destra caviale e champagne“. Del resto “penso che la maggioranza dei cittadini sia favorevole a strumenti di redistribuzione della ricchezza: discutiamone e portiamo il tema al tavolo progressista, dove AVS è già favorevole”.

Domenica Appendino ha poi ribadito il concetto via X, rispondendo a esponenti di maggioranza e opposizione che si sono espressi contro la misura: “Ieri Picierno, oggi Cirio impegnatissimi a difendere i multimilionari da una tassa che riguarderebbe una ristrettissima élite di super Paperoni. Ma più inquinate il dibattito per spaventare i cittadini tirando in ballo risparmiatori e ceto medio, più appare evidente la verità: non state difendendo gli italiani, state difendendo i privilegi dei superpaperoni e dei potenti”.