L’apertura dello stadio Olimpico per le quattro partite di Euro 2020 in programma a Roma riaccende il dibattito sulla ripartenza nelle prossime settimane, in particolare del settore della cultura fermo sostanzialmente ormai da oltre un anno. Il via libera del governo al riempimento degli spalti dell’impianto accanto al Foro italico fino a circa 17mila tifosi ha scatenato la polemica della Fimi, ma non solo. Per il settore culturale, infatti, si prospettano regole diverse sul pubblico rispetto alla competizione continentale di calcio.

Tanto da costringere Dario Franceschini a intervenire con una nota nella quale precisa che “sia nell’audizione di lunedì sia nelle proposte inviate ieri al Comitato tecnico scientifico”, il ministro della Cultura “ha chiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacoli negli stadi o in spazi analoghi”. Un modo per sottolineare come il ministero, che aveva già ‘assicurato’ una riapertura degli spazi culturali il 27 marzo dovendo poi ingoiare il boccone amaro per la rapida risalita dei contagi, stia spingendo per evitare una ripartenza ‘mini’.

La polemica è deflagrata all’indomani della mossa, voluta proprio da Mario Draghi, di dare l’assenso ai tifosi sugli spalti dell’Olimpico, a partire dall’11 giugno, con un minimo del 25% di capienza. La richiesta, posta come aut-aut, era stata avanzata dall’Uefa che aveva minacciato di cancellare Roma dalla mappa delle città ospitanti di Euro 2020. Il premier, anche sull’onda del tentativo della Turchia di inserirsi come sede ‘supplente’, ha preso in mano il dossier e ha spinto per il sì. Così l’Italia di Roberto Mancini giocherà in casa le tre partite del girone e l’Olimpico ospiterà anche un quarto di finale. Non è ancora noto quale sarà il protocollo per accedere sugli spalti, visto che il Comitato tecnico scientifico era stato molto più cauto e aveva spiegato che, ad oggi, sarebbe molto complicato definire le regole. La decisione, insomma, è stata squisitamente politica ed è arrivata in tempi celeri per evitare l’esclusione da parte dell’Uefa.

Dopo la lettera del governo alla Figc per confermare la decisione favorevole, il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato di un “elemento più sperimentale, perché se i numeri saranno alti bisognerà trovare una modalità per poterli gestire in piena sicurezza”. Mentre parlando di cinema e teatri, ha aggiunto, sono fermi “perché non ci possiamo consentire questa situazione” e sottolineato che “in un quadro epidemiologico migliore lavoriamo perché anche cinema e teatri possano vedere una stagione diversa, e questo vale per tutti gli spettacoli”.

“È chiaro che poter immaginare spazi all’aperto ci aiuta, sugli spazi al chiuso dovremo avere delle maggiori limitazioni, ma se il quadro epidemiologico lo consentirà – ha aggiunto – lavoreremo sicuramente anche perché ci possano essere riaperture in questa direzione, ma con grande attenzione e gradualità”. Molta più cautela, invece, ha evidenziato sulle discoteche: “Non dimentichiamo quello che è successo l’estate scorsa. C’è una grande differenza perché l’anno scorso non avevamo i vaccini, però quando dico attenzione – ha concluso – a non fare un passo tropo lungo mi riferisco proprio a questo: il dibattito sulle discoteche lo abbiamo fatto l’anno scorso e ne ricordiamo tutti i risultati, quindi nel massimo rispetto io credo che sia oggi prematuro parlare anche di quest’altro tema”.