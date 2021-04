Foglie di un verde tenue, fiori bianchi, frutti scarlatti… le fragole sono invitanti ancor prima di averle assaggiate. Date loro tanto sole e sentirete che sapore, se le lasciate maturare come si deve. Le fragole sono una buona opzione per il perfetto cesto di piante da appendere. Crescono con facilità a terra, nelle aiuole rialzate e in vaso, ma lumache e chiocciole hanno la fastidiosa abitudine di mordere i loro frutti prima di voi. Il problema viene risolto alla radice coltivandole sospese a qualche metro da terra, a meno che le lumache non imparino a volare… Inoltre, non dovrete chinarvi per coglierle.

Grado di difficoltà: medio

Se piantate degli stoloni a radice nuda in autunno, risparmierete. Hanno l’aspetto di foglie morte con radici secche, ma non spaventatevi, in primavera sbocceranno. In alternativa comprate, sempre in primavera, le piante in vaso. Quando interrate, è importante non seppellire con il compost la corona (la punta che cresce), ma accertatevi di coprire tutte le radici che, altrimenti, seccheranno. Annaffiate con cura.

In un cesto di dimensioni normali, riempito di compost multiuso (aggiungete una palettata di cristalli per trattenere l’acqua, se potete) ci stanno quattro piante, che vi daranno molti frutti e germoglieranno ancora l’anno prossimo prima di esaurirsi, se manterrete fertile il compost. Concimate ogni due settimane con fertilizzante per pomodori quando cominciano a spuntare i frutti. È utile anche una pacciamatura di compost da lombricario, se lo avete – altrimenti, aggiungete al compost, ogni anno, il fertilizzante multiuso.

Per avere le fragole il più a lungo possibile, provate a coltivare tre cesti sospesi contenenti varietà diverse che maturano in momenti differenti nel corso dell’estate, come «Cambridge Favourite» (inizio estate), «Florence» (tarda estate) e «Flamenco» (una varietà rifiorente tutta l’estate fino a metà autunno). Altre fragole gustose sono la «Honeoye» (precoce), la «Cambridge Late Pine» (tarda) e «Gariguette» (precoce). Ma se avete spazio per una sola varietà di fragola, scegliete la rifiorente «Mara de Bois», che associa il piacevole gusto aromatico delle fragoline di bosco alle dimensioni di quelle coltivate e fruttifica da metà estate all’autunno. Quando le piante di fragola hanno fruttificato, tagliate foglie e rami fino a 5 cm dalla base per mantenerle sane e libere dalle muffe (vedi però più sotto QUALCHE DRITTA 2). Fanno eccezione le varietà rifiorenti, che potete non potare.

QUALCHE DRITTA 1 – Quando i frutti cominciano a maturare, legate un pezzo di rete alla catenella che sostiene il cesto sospeso, in modo che li copra morbidamente impedendo agli uccelli di beccarli. Oppure provate a usare delle tende a rete. Esteticamente non è il top, ma non sarà per molto tempo e non ha senso coltivare fragole che solo gli uccelli finiscono per mangiare. Se invece il problema è dato dagli scoiattoli, per tenerli lontani potete usare una rete a maglia metallica disposta intorno ai cesti.

QUALCHE DRITTA 2 – Dopo aver fruttificato, le piantine di fragola sviluppano gli stoloni, rametti laterali all’estremità di lunghi gambi arruffati. Fissateli o piegateli in giù, in modo che poggino sulla superficie del compost nei vasi o nei cesti appesi, e in breve vi si radicheranno. Poi staccateli dalla pianta madre, e avrete una pianta in più per l’anno prossimo.

DA TENERE D’OCCHIO – Oidio, uccelli, scoiattoli, flaccida muffa grigia (botrytis) – tagliate via le parti colpite per evitare che si diffonda – e le larve dell’oziorrinco della vite, che mangiano le radici. Le piante più aggredite possono essere dissotterrate, poi si lavano le radici e le si trasferisce nel compost fresco.