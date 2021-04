Un mese dopo l’ intervista del Duca e della Duchessa del Sussex con Oprah Winfrey, l’ex direttore del Daily Mirror Piers Morgan continua a non credere molto a ciò che la coppia ha dichiarato. Il noto giornalista è su tutte le furie, da pochissimo infatti ha dovuto lasciare il seguitissimo programma Good Morning Britain, su Itv. “Mi sono ritrovato in una posizione in cui mi è stato detto: o ti scusi per non aver creduto a Meghan Markle o te ne vai“.

La notizia sconvolgente è stata riportata dal Los Angeles Time, che ha citato la sua intervista di lunedì 5 aprile a Fox News, in occasione nella quale ha inoltre dichiarato: “Non credo a Meghan e Harry. In particolare, non credo a quello che ha detto lei, molte affermazioni sono completamente false, enormemente esagerate o non dimostrabili. E non capisco davvero perché dovrei credere a persone che non dicono la verità”.

E ancora: “La regina non è razzista, eppure qui abbiamo Meghan Markle con il sostegno del nipote della regina che accusa direttamente la regina. Milioni di americani hanno semplicemente accettato che questo fosse un fatto perché Oprah Winfrey non ha contestato questa presunzione, ma lei non può sapere se sia vero o meno”. Infine, come riportato dall’Huffington Post, Piers Morgan ha dichiarato: “Conoscevo bene Lady Diana, sarebbe rimasta inorridita dalla rottura tra Harry e William e dalle menzogne sul razzismo che stanno creando problemi alla Regina nei rapporti con alcuni paesi del Commonwealth”.