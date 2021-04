“Mi hanno trovata nuda, blu. Sono stata letteralmente dichiarata morta dopo che il mio spacciatore aveva approfittato di me. Quando mi sono svegliata ero in ospedale, mi hanno chiesto se avessi avuto rapporti sessuali consensuali. C’era un flash di lui sopra di me. L’ho visto e ho detto di sì. Solo un mese dopo il overdose ho capito che non quella notte non ero certo in uno stato d’animo per prendere una decisione consensuale”. Così aveva raccontato Demi Lovato nel suo documentario uscito il 23 marzo e ora ha deciso di rivivere quei drammatici momenti mettendo in scena quella notte del 2018 nel videoclip che accompagna proprio l’uscita del suo settimo album, Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over.

Il disco è stato rilasciato il 2 aprile ed è stato messo online anche il video diretto da Michael D.Ratner, un’emozionante catarsi musicale dove sono ricreate le scene e i momenti vissuti nella notte dell’overdose che nel 2018 le fu quasi fatale, dal bar in cui si trovava, al tragitto in ambulanza fino in ospedale. L’album, dai temi profondamente personali, è prodotto dalla stessa Demi Lovato insieme al suo manager Scooter Braun, ed è accompagnato dalla pubblicazione del documentario YouTube Originals, dove l’artista condivide uno sguardo sulla sua vita di oggi e il suo percorso di guarigione dalle dipendenze.