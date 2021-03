Una nuova mutazione del coronavirus, di nuovo in India. Il ministero della Sanità di New Delhi ha annunciato che nel Paese è stata individuata una nuova variante virus: una “doppia mutazione”, diversa da quelle già scoperte, anche se, precisano, in un comunicato, “le nuove varianti non sono state rilevate in numero sufficiente per stabilire una relazione diretta o spiegare il rapido aumento dei casi in alcuni Stati” dell’India.

La Francia lancia invece l’allarme sull’avanzare dell’epidemia che, ha dichiarato al termine del Consiglio dei ministri il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, “sta accelerando ovunque”, prima di annunciare “concertazioni” per la chiusura probabile di altri tre dipartimenti: “Dovunque sul territorio, l’epidemia accelera – ha detto – Per arginare il virus dobbiamo limitare gli spostamenti e chiudere qualcosa”.

In Brasile, dove l’epidemia continua ad avanzare senza sosta, si è registrato un nuovo record di vittime giornaliere: sono 3.251 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate al coronavirus. A essere maggiormente colpito è lo stato di Sao Paulo, quello più popolato, con 1.021 morti in più rispetto a ieri. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, aggiornando a 298.676 il totale delle persone che in Brasile hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19. È invece salito a 12,1 milioni il totale delle persone contagiate, numero che lo rende il secondo Paese più colpito solo dopo gli Stati Uniti.

Anche in Polonia si registrano 29.978 nuovi casi di coronavirus, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Lo riferiscono le autorità sanitarie polacche, segnalando che nel Paese sono stati superati i 50mila decessi per complicanze, 575 in più rispetto a ieri. Di qui la decisione del governo di Varsavia di introdurre nuove restrizioni, almeno per le prossime due settimane.

Ucraina – In Ucraina si è registrato per il secondo giorno consecutivo un record di decessi legati al coronavirus. Lo rende noto il ministro della Salute Maksyn Stepanov, segnalando 342 morti nelle ultime 24 ore, mentre il giorno precedente ne erano stati confermati 333. In Ucraina si è anche registrato il numero più alto di ricoveri dall’inizio della pandemia, 5.843.