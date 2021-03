Dopo una decina di giorni di ricovero nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano – piantonato 24 ore su 24 -, Fabrizio Corona è stato trasferito nel carcere di Monza, dove dovrà scontare il resto della sua pena. Nei giorni scorsi era stato deciso di portare Corona nel carcere milanese di Opera, ma dopo i gesti di autolesionismo e le minacce di suicidio, è stato scelto il carcere di Monza, che ha anche un’apposita sezione con osservazione psichiatrica per i detenuti. Per chi si chiede perché sia stato rispedito in carcere dal magistrato di Sorveglianza di Milano, bisogna spiegare che l’ex re dei paparazzi – che deve scontare una pena definitiva di 9 anni – ha più volte nel corso del tempo violato le prescrizioni imposte dal magistrato perché potesse scontare a casa il residuo di pena e contestualmente curarsi dalla dipendenza dalla cocaina e per un disturbo della personalità. Corona, prima di questa decisione, era stato diffidato.

Ebbene Corona, che dovrà finire di pagare il suo debito con la giustizia a settembre 2024, ha invitato a casa il suo personal trainer in pieno lockdown, non si è mai sottratto a comparsate in tv e ha continuato a usare i social network, che hanno generato varie denunce per diffamazione, ma anche per minacce da parte dell’ex moglie Nina Moric. La difesa di Corona sostiene che i social vengono gestiti dallo staff e che Corona può lavorare, ma per il pg Antonio Lamanna e il magistrato, Marina Corti, ha infranto quelle prescrizioni e deve tornare il carcere. Prima delle decisione Corona, probabilmente consapevole degli eccessi, aveva chiesto clemenza: “Mi dispiace, se ho sbagliato. Non voglio tornare all’inferno”. Già lo scorso ottobre a Corona erano stati annullati i 9 mesi passati in affidamento terapeutico. Decisione sui cui la difesa ha presentato ricorso.

La storia processuale di Fabrizio Corona è molto complessa e fitta di inchieste e processi. Ci sono condanne come quella per estorsione per le foto che venivano ritirate dai vip a fronte di un pagamento, ma anche assoluzioni come quella dal reato di intestazione fittizia di beni per i soldi trovati nel controsoffitto di casa. Corona, a cui sono stati contestati reati fiscali, è riuscito a dimostrare che quei soldi era il frutto del suo lavoro e quindi il reato, solitamente contestato ai prestanome legati ai mafiosi, è caduto.

