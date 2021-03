Dopo la condanna in primo grado arriva l’assoluzione per Edoardo Rixi. Il deputato della Lega è stato assolto nell’appello per le cosiddette “spese pazze” al consiglio regionale della Liguria. Tutti gli imputati sono stati assolti tutti perché il fatto non sussiste. In primo grado Rixi era stato condannato a tre anni e cinque mesi. Il processo riguardava le spese non ritenute congrue all’attività politica negli anni dal 2010 al 2012, quando il parlamentare era capogruppo regionale della Lega. L’accusa era – a vario titolo – di peculato e falso.

“Assolto! Una assoluzione che conferma quanto sostengo dal primo giorno: il mio comportamento si è sempre distinto per lealtà e correttezza. Il mio obiettivo rimane quello di lavorare senza sosta al servizio della mia regione e del mio Paese”, scrive su facebook l’ex viceministro alle Infrastrutture, che si dimise dopo la condanna in primo grado. “Fu una scelta politica di trasparenza nei confronti del Paese”. L’assoluzione provoca il commento di Matteo Salvini che si dice “molto felice per loro e per gli altri imputati, sottoposti per troppo tempo a polemiche e fango, e per questo costretti anche a rinunciare a incarichi che avrebbero meritato per competenza e onestà. Giustizia è fatta, ma ci aspettiamo le scuse dei giustizialisti di professione”.

Tra gli imputati che sono stati assolti anche Francesco Bruzzone, già presidente del Consiglio regionale e attuale parlamentare della Lega, che in primo grado era stato condannato a 2 anni e 10 mesi. Nell’elenco tra gli altri anche Marco Melgrati, attuale sindaco di Alassio, Gino Garibaldi, e Matteo Rosso, consigliere regionale di centrodestra che era stato condannato a tre anni, due mesi e 15 giorni.