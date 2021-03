Arisa ha pianto (per finta) sui social dicendo: “Grazie ragazzi.. nell’intervista di ieri (a Domenica In, ndr) so che vi hanno commosso le mie lacrime e allora oggi continuerò a piangere in tutte le stories”, poi ironicamente ha aggiunto: “Premestruo”. La scenetta presagiva uno sfogo che, puntuale, è arrivato sul Corriere della Sera, a cui ha raccontato: “Lui (il fidanzato Andrea Di Carlo, ndr) si è arrabbiato molto perché a Domenica In non ho pronunciato il suo nome mentre parlavo della mia vita con Mara Venier. Ma io gli ho sempre chiesto riservatezza, lui invece ha sempre raccontato tutto di noi. Io ho messo anche delle stories su Instagram, perché altrimenti lui sosteneva che non lo amavo abbastanza, che mi vergognavo di lui. Ma non è così. È che le relazioni quando sono sovraesposte finiscono”.

Poi ancora: “Aspetto che gli passi, ma non cambio la mia posizione. Io non sto facendo nulla di male. Lui ha un lavoro molto impegnativo, una ex moglie, tre figli, e io ho accettato tutto. Ma anche io ho una famiglia, ho mia sorella, la mia assistente, il mio staff. Faccio la cantante e lui deve saper accettare il mio mestiere. Deve rispettare le mie scelte e non può dire ‘o me, o tutto il resto’. Sono una donna molto indipendente”. I due si sarebbero anche dovuti sposare il 2 settembre ma lui, Andrea Di Carlo, l’ha lasciata a mezzo stampa con pesanti dichiarazioni di cui ancora si sente l’eco. Una doccia fredda o forse Arisa un po’ se lo aspettava? Sta di fatto che tra i due, che sono una coppia anche nel lavoro (Andrea è il manager di Arisa), c’è il gelo. Insomma, “questo matrimonio non s’ha da fare”?