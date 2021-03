“Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello”. Arisa e il fidanzato/manager Andrea Di Carlo si sarebbero dovuti sposare il 2 settembre a Roma dopo sei mesi di relazione. Il lieto evento, però, non ci sarà: tutta colpa dell’intervista che la cantante ha rilasciato domenica scorsa a “Domenica In”. Incalzata da Mara Venier, Rosalba è scoppiata in lacrime quando la conduttrice si è soffermata sul suo aspetto sentimentale.

Un pianto liberatorio, quasi sconfortato. “Ce l’hai fatta, non mi piace piangere in televisione”. “Perché piangi? Che c’è, amore? Te fa piagne? Un uomo se te fa piagne non fa bene. Un uomo ce deve far ridere”, la risposta di zia (è proprio il caso di dirlo) Mara. “Mi fa ridere, è una persona molto bella. Io sono molto credente, quindi mi affido al cielo. Quello che il cielo vorrà per me, sarà. Io non ho deciso niente. Aspetto solo che qualcuno faccia la scelta giusta per me. Io tante cose non le so. Non so tanto scegliere, preferisco che le cose arrivino e si compiano. Io ho fiducia nel cielo e sarà così”. Quando poi la conduttrice ha chiesto alla cantante se avesse trovato l’uomo perfetto, Arisa è stata fin troppo vaga: “Eh? Eh?”.

Neanche un accenno al fidanzato che, tempo 24 ore, l’ha scaricata a mezzo stampa. Prima con un post pubblicato su Instagram: “Se qualcuno mi avesse chiesto: cosa ti rende felice adesso ? Avrei risposto: lei , anziché delle lenzuola profumate. Si anche io credo in Dio, ma esiste anche l’autodeterminazione nella vita che è quella che ci fa compiere scelte consapevoli e che rende progetti i sogni. Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea. L amore è per i coraggiosi ed io lo sono, e quando ami lasci libero chi non è in grado di prendersi impegni. Passo e chiudo.#nessumatrimonio”.

Poi, interpellato dal settimanale Oggi, ha aggiunto il carico da 90: “Sono deluso e mortificato. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato (…) Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato. È rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei suoi cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura. Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello”. Storia finita per sempre?!