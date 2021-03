“Una canzone in italiano nominata agli Oscar! Sono così onorata di rappresentare l’Italia in una delle cerimonie più importanti dell’industria dell’intrattenimento mondiale”. Così Laura Pausini sui social commenta la nomination all’Oscar ricevuta dalla canzone ‘Io sì’ (Seen)’ come miglior canzone originale. Il brano, già premiato con un Golden Globe, è la colonna sonora del film prodotto da Palomar per Netflix ‘La vita davanti a sé’ con la regia di Edoardo Ponti, pellicola incentrata sul tema dell’accoglienza, dell’integrazione e della condivisione che ha segnato il grande ritorno sul set di Sophia Loren.

“Ancora non ci credo”, scrive Laura. “Poter far parte di un progetto così speciale come ‘The Life Ahead’con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. E ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare. Voglio ringraziare l’Academy per aver accolto ‘Io sì (Seen)‘ e il messaggio che porta con sé. Congratulazioni a Diane Warren, è stata un’esperienza incredibile lavorare insieme. Grazie a Bonnie Greenberg e Niccolò Agliardi. Grazie a Palomar Production e Netflix”, aggiunge Pausini.

Il brano ‘Io sì/Seen’ è infatti nato dalla collaborazione con la pluripremiata compositrice statunitense Diane Warren (undici nomination agli Oscar), Bonnie Greenberg (music supervisor di film come Tutto può succedere, Il matrimonio del mio migliore amico, What women want e The Mask) e il testo italiano è stato coscritto da Laura Pausini con Niccolò Agliardi.