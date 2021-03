I Maneskin freschi vincitori del Festival di Sanremo 2021 con “Zitti e buoni” sono stati protagonisti di una intervista a quattro a “Le Iene”, rivelando alcuni aspetti inediti della loro vita privata. Damiano a domanda diretta ha risposto: “Se incontro una persona al giorno? Ma no e nemmeno una a settimana. Uomini, donne o entrambi? Donne, ma ricevo molte avance da parte di maschi e non mi dà assolutamente fastidio. Non mi importa nulla nemmeno se dicono che sono gay. Però non dico se sono fidanzato, posso dire che vivo da solo In passato ho avuto una storia con una donna più grande di me, io avevo 18 anni e lei 34“. Mentre Victoria ha rivelato: “Ho avuto un flirt con un collega molto famoso, ma non dico chi è. Per conquistarmi non servono soldi, non mi importa di cene offerte o degli addominali. Quando conta invece un bel lato B? da 1 a 10 direi 7. Ricevo avance anche dalle donne, certo. Ho avuto delle avventure e delle storie durature con delle ragazze ed è andata bene”.

I feeling tra i due è evidente e in molti hanno pensato che stessero assieme. “Se ho avuto una storia con Victoria? Se vi piace ve lo lascio credere, ma non confermo, né smentisco” ha concluso Damiano, anche Victoria è rimasta sul vago: “Io e Damiano? Chissà. Una storia con gli altri due membri della band? No, ma sono belli anche loro”.

I Måneskin intanto oltre al sold out in sei ore al Mediolanum Forum di Milano, hanno messo a segno il tutto esaurito anche al Palazzo dello Sport di Roma, raddoppiando con una seconda data e toccando oltre 24.000 biglietti venduti. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan faranno tappa per la prima volta nei più importanti palazzetti italiani ( il 14, sold out, e 15 dicembre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma e il 18, sold out, e 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago) nel tour organizzato e prodotto da Vivo Concerti, dove porteranno live il secondo album “Teatro D’Ira – Vol. I”, in uscita il 19 marzo. La band italiana rappresenterà l’Italia all’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest, portando il brano “Zitti e Buoni”.